Fratelli d'Italia incontra il Prefetto per parlare di sicurezza e ordine pubblico

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, assieme al coordinatore provinciale del partito Alberto Ferrero nei giorni scorsi ha incontrato il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa. Un colloquio cordiale durante il quale si sono toccati molteplici punti che riguardano la vita economica e sociale del ravennate. Il Prefetto è il rappresentante del Governo sul territorio, è in contatto costante con i sindaci, con le istituzioni, e ha quindi un osservatorio importante sulle dinamiche territoriali. Inoltre il Prefetto presiede il Comitato provinciale per l’ordine la sicurezza e proprio su questo ambito ha annotato le maggiori criticità del territorio, tra cui la carenza di personale per molte delle forze di pubblica sicurezza.

"La sicurezza e l’ordine pubblico sono da sempre argomenti cari a Fratelli d’Italia ed incontri come quello avuto con il Prefetto sono davvero preziosi, perché permettono di avere un quadro completo e aggiornato su tutto il territorio provinciale - commentano Buonguerrieri e Ferrero - La sicurezza non è stato il solo argomento affrontato, si è parlato anche della situazione economica, soprattutto quella relativa al commercio, in vista di una normalizzazione delle norme a seguito della fine delle misure emergenziali dovute al periodo di pandemia. Ringraziamo il Prefetto per la disponibilità dimostrata e a sua eccellenza abbiamo ribadito il nostro spirito di collaborazione e supporto ogni volta che fosse necessario".