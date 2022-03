Fratelli d’Italia, Renato Esposito nominato responsabile comunale del partito

Sarà il consigliere comunale Renato Esposito, il nuovo responsabile comunale di Fratelli d’Italia a Ravenna. "Da molti mesi questa parte Fratelli d’Italia si dimostra l’unico partito in continua crescita e non solo nei sondaggi. Infatti, come hanno dimostrato le recenti elezioni amministrative ravennati il partito è risultato essere il più votato del centro destra ed il secondo in assoluto - afferma il coordinatore provinciale del partito, Alberto Ferrero - Per questo motivo è indispensabile dare una struttura solida al partito, con persone capaci e competenti".

"Renato è persona competente e di grande esperienza politica e la sua nomina, a cui seguirà la costituzione di un direttivo comunale, rafforza non solo il partito, ma tutto il centro destra ravennate. Sono sicuro che sarà all’altezza dell’importante compito affidatogli - conclude Ferrero - e, ringraziandolo anticipatamente, gli auguro buon lavoro".