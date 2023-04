Fratelli d'Italia, un incontro pubblico per presentare le proprie proposte sulla Bassa Romagna

Le proposte di Fratelli d’Italia riguardanti la Bassa Romagna saranno oggetto di un incontro pubblico. Lo ha annunciato il coordinamento territoriale del partito di Giorgia Meloni attraverso una nota stampa. L’incontro dal titolo "Bassa Romagna, Idee, Progetti e Obiettivi" sarà pubblico e aperto a tutti, e si terrà domenica alle 15 nel Salone Estense di Lugo. Alla conferenza parteciperanno gli esponenti e i dirigenti locali di Fratelli d’Italia dal segretario provinciale Alberto Ferrero al consigliere comunale di Massa Lombarda Daniele Macagnino, oltre al referente provinciale di Gioventù Nazionale Riccardo Vicari, Gian Marco Grandi responsabile delle comunicazioni FdI Bassa Romagna, Nicholas Anzellotti responsabile delle politiche ambientali, Gianfranco Rambelli responsabile dell'agricoltura del partito, ed Enrico Randi Presidente di Risveglio Italiano. Sono state inoltre invitate a partecipare le associazioni di categoria. Nell’occasione, in vista delle elezioni amministrative del 2024, saranno presentate le principali proposte e le iniziative che coinvolgeranno il territorio. "L'idea della conferenza aperta, indica la nostra disponibilità al dialogo e il nostro desiderio di ascoltare le esigenze dei cittadini" ha affermato in merito Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli d'Italia per la Bassa Romagna.