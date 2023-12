Freddo a scuola, Spadoni (LpRa): "Temperature vicine ai 16 gradi alla Valgimigli"

"In questi giorni nell’Istituto comprensivo Valgimigli di Mezzano alcune aule sono particolarmente fredde fino a registrare temperature vicino ai 16 gradi. I vecchi radiatori funzionano malamente e il riscaldamento è del tutto insufficiente". Lo afferma l'esponente di Lista per Ravenna, gianfranco Spadoni, che aggiunge: "Non è certo la prima volta che si verificano queste situazioni che andrebbero assolutamente evitate se si considera l’immobilismo e la lunga permanenza degli allievi dietro ai banchi scolastici".

"Stupisce come non abbia funzionato la preventiva manutenzione degli impianti e che purtroppo con frequenza avvengano queste situazioni di forte disagio che, come già detto, andrebbero evitate grazie ad una puntuale manutenzione nei periodi extrascolastici. Non si tratta solo di aggiungere nuovi radiatori o di renderli efficienti, ma è importante che le imprese incaricate alla gestione del calore garantiscano temperature idonee negli spazi scolastici e che il Comune pensi all’efficientamento energetico evitando sprechi e disservizi - conclude Spadoni - controllando con la dovuta attenzione le attività svolte dalle aziende incaricate a tale servizio".