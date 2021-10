Furti in appartamento, Guerra e Bertolino (Adc): "Problemi di sicurezza mai risolti nel forese"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E’ allarme furti in appartamento per la zona di Ghibullo e Roncalceci. Diversi eventi hanno messo in allarme la popolazione che si sente poco sicura in questi territori e non vede azioni costanti da parte delle forze dell’ordine per scongiurare queste situazioni e che negli anni si ripetono costantemente.

Le forze dell’ordine a nostro avviso fanno già il massimo ma la vastità del nostro territorio comunale e i sempre più scarsi presidi nel forese contribuiscono al proliferare di queste fenomeni. Crediamo fermamente che una collaborazione diretta fra amministrazione comunale e vigilanza privata possa giovare a questo come ad altri territori del forese con la conseguenza di poter organizzare pattugliamenti più assidui; anche l’incremento di illuminazione pubblica e telecamere costituirebbe un bel deterrente.

Ci stupisce però come chi era a capo dei consigli territoriali di queste zone e chi già avesse le deleghe comunali alla sicurezza non si sia mai prodigato o si sia prodigato male per la difesa della sicurezza di questi territori visti gli scarsi risultati e ci stupisce ancor più che eletti nonché residenti del territorio che avevano queste responsabilità siano finiti addirittura in giunta a gestire sicurezza e decentramento.

Elisa Guerra e Mauro Bertolino - Alleanza di Centro