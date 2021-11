Furti in casa, Mirri (Adc): "Borgo Masotti ancora sotto assedio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Borgo Masotti continua a essere sotto assedio da parte dei ladri. Via delle Bietole, via canale Guiccioli e via Zarletta sono state oggetto di attenzioni da parte dei ladri anche la notte scorsa; ladri che per fortuna sono stati messi in fuga dai cittadini o dagli amici a quattro a zampe di questi. Da tempo proponiamo all’amministrazione comunale di agire con progetti di illuminazione di queste zone molto buie, di aumentare le telecamere, e di aprire una collaborazione diretta con la vigilanza privata data la vastità del territorio comunale che soprattutto nelle zone del forese è difficile da pattugliare. Ricordiamo che più di due mesi fa riportammo una segnalazione riguardante la stessa zona, su sollecitazione dei residenti impauriti dal continuo susseguirsi di questi episodi; chiediamo quindi all’amministrazione comunale quali misure sta mettendo in campo per contrastare questi fenomeni.

Samantha Mirri, Alleanza di centro per i territori Ravenna