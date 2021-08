Gatti abbandonati, Casadei (Ac): "C'è qualche falla nella gestione del gattile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Tutte le estati si ripete incessante il lavoro delle volontarie gattare per recuperare le cucciolate abbandonate. A questo si aggiunge la normale gestione di recupero dei gatti feriti e in difficoltà. Abbiamo parlato con alcune volontarie proprio di questi argomenti e ci hanno raccontato delle difficoltà quotidiane che incontrano. Recupero di cucciolate abbandonate quotidianamente, gattini da crescere e a cui poi trovare una casa sicura (e quindi valutazione dei futuri adottanti), soccorso ai gatti in qualsiasi difficoltà (molto spesso quando un gatto sta male la risposta dal comune è che la natura deve fare il suo corso) sia di giorno che di notte, recupero delle gatte adulte per la successiva sterilizzazione.

Anche sul discorso sterilizzazione purtroppo abbiamo verificato che il Comune e l’Ausl sono latitanti: una sola giornata a disposizione, ma non sempre è possibile catturare le gatte, perché stiamo parlando di gatti liberi. Eppure a Ravenna esiste un gattile con una gestione che gode di un appalto comunale. Ci chiediamo pertanto cosa prevede l’appalto in termini di recupero animali feriti, incidentati, in termini di cura e anche per il recupero delle cucciolate, e soprattutto la domanda principale è come mai le volontarie sono sempre in prima linea? Probabilmente nella gestione del gattile c’è qualche falla!

Silvia Casadei - Alleanza di Centro per i territori Ravenna