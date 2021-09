Gatti abbandonati, Casadei (AdC): "Dal Comune serve un cambio di marcia sulle sterilizzazioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’affanno delle volontarie è sempre più evidente …. Terminata l’urgenza del recupero dei gattini appena nati con l’adozione consapevole da parte delle nuove famiglie, ecco che si ripresenta alla porta l’urgenza di sterilizzare le gatte per evitare o almeno limitare nuove cucciolate. Secondo il regolamento Comunale tutela e benessere, il Comune supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà con successiva reinserimento presso l’habitat originario; e qui purtroppo iniziano i problemi. Come già è noto le giornate dedicate alla sterilizzazione dei gatti si sono ridotte a una, molto spesso gli appuntamenti sono risicati obbligando le volontarie a rivolgersi a veterinari privati a pagamento, un ulteriore problema consiste anche nel trovare una collocazione agli animali nell’iter dalla cattura al decorso post operatorio. Tempo fa siamo stati come Alleanza di centro promotori di un incontro fra un gruppo di volontarie e l’assessorato preposto per richiedere al Comune un posto che potesse essere utilizzato a questo scopo, individuandolo in un’area attigua al gattile e a oggi inutilizzato, e ancora non si riesce a capire l’ostinazione a non concederlo visto che le volontarie si sono mostrate disponibili a creare una mini struttura per gli stalli e per la convalescenza degli animali operati. Inoltre, proprio per ovviare alla carenza di posti per le sterilizzazioni, sarebbe necessario verificare la disponibilità dei veterinari della zona per una convenzione dedicata a tutte le associazioni e a tutti i volontari (oggi esistono convenzioni ma fra le singole associazioni e i singoli veterinari). La cecità dell’attuale amministrazione nei confronti di queste problematiche è evidente così come il non volere affrontare problematiche esistenti da anni che si aggravano sempre di più. Sarà nostro obbiettivo nella prossima amministrazione portare avanti tutte queste istanze.

Silvia Casadei, coordinatrice Anima Animalista di Alleanza di Centro Ravenna e candidata per Alleanza di Centro Bertolino sindaco