Gelate primaverili, Bertolino (Ac): "La Regione solleciti indennizzi e sostegni economici per le imprese agricole"

Sicuramente sarà pesante il bilancio delle gelate che in questi giorni stanno investendo le campagne della Romagna. Un’ondata di gelo che ha provocato gravi danni a molte colture specializzate anche per l’avanzato stato vegetativo dovuto alla mitezza del clima che da settimane era presente.

Sollecitiamo la regione a fare richiesta di applicazione della deroga al decreto legislativo sulle calamità naturali, che prevede indennizzi e sostegni economici alle imprese agricole che hanno subito danni da avversità atmosferiche.

Un dramma che riguarderà migliaia di imprese già in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus, alla quale si aggiungeranno i problemi causati dalle gelate, rischiando di vedere compromessa la propria attività stagionale in maniera definitiva a cui urge assolutamente il sostegno delle istituzioni. La Regione si muova nei tempi necessari nell’interesse degli agricoltori danneggiati ai quali andranno riconosciuti gli adeguati indennizzi per le perdite subite.

Mauro Bertolino - coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori