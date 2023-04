Gelate tardive, Buonguerrieri (FdI): "Massimo impegno per dare ristoro agli agricoltori colpiti"

La Romagna frutticola sta facendo nuovamente i conti con gli effetti nefasti delle gelate tardive. A dieci giorni dal repentino abbassamento delle temperature che ha falcidiato numerosi frutteti, Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia, ha fatto visita all'Azienda agricola Servadei di Pieve Corleto, associata alla cooperativa Agrintesa di Faenza. Accompagnata dal presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri e dal direttore Andrea Pazzi, la parlamentare di FdI si è confrontata con il presidente di Agrintesa Aristide Castellari, con il presidente di Apo Conerpo Davide Vernocchi e con Raffaele Drei, presidente di Fedagri Confcooperative Emilia-Romagna e vicepresidente di Conserve Italia.

“Le conseguenze delle gelate di inizio aprile ora sono evidenti: i produttori mi hanno mostrato i danni nei frutteti e dove il fenomeno ha colpito maggiormente nei prossimi mesi non si raccoglierà pressoché nulla – riferisce Buonguerrieri – Comprendo le loro difficoltà, sono vicina agli agricoltori e a disposizione per mettere in campo tutti i possibili interventi. Ci sono aziende agricole che sono state messe in ginocchio dall'ondata di freddo e necessitano di sostegno: da parte mia ho preso l'impegno di approfondire tutte le possibili modalità per dare ristoro agli agricoltori colpiti, in particolar modo verificando i meccanismi del nuovo Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT e considerando gli strumenti della Legge 102. Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura diventa sempre più centrale in un contesto dove gli effetti dei cambiamenti climatici mettono a dura prova i produttori: le aziende agricole devono però essere messe in condizione di assicurare il proprio lavoro – conclude Buonguerrieri – e di installare i sistemi di difesa passiva”.