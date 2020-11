Gianluca Benzoni aderisce a Italia Viva: "Condivido le scelte politiche e programmatiche"

Gianluca Benzoni aderisce a Italia Viva e in una nota afferma: “Comunico di avere aderito al partito di Italia Viva, di cui condivido le impostazioni politiche e programmatiche innovative a servizio del governo del Paese, ispirate al progresso sociale - La mia adesione ad Italia Viva non è in conflitto con la mia nomina a Capogruppo del Consiglio territoriale Ravenna Sud per la Lista Civica per Ravenna che è un libero movimento senza tessere e senza iscrizioni e non un Partito, il cui statuto consente a ciascun attivista di militare in una formazione politica, fermo restando l’impegno a sostenerne le attività e le posizioni espresse sul piano civico per il buon governo della comunità ravennate e a difesa dei suoi cittadini.Il mio impegno al servizio della collettività proseguirà anche come volontario nella Croce Rossa Italiana”.