Giorgia Meloni in visita a Ravenna per sostenere Filippo Donati

Ha fatto un passaggio anche da Ravenna Giorgia Meloni, presente in regione per il comizio che ha tenuto domenica mattina a Bologna in piazza Galvani. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto visita al quartier generale di Filippo Donati, il candidato sindaco costenuto dal partito della Meloni. Nel primo pomeriggio ha così fatto capolino nella sede elettorale di piazza del Popolo, trattenendosi qui per qualche minuto prima, senza rinunciare ad incontrare giornalisti e cittadini. Una toccata e fuga in cui ha detto che "questa città merità di più", affiancata da Donati.

Foto Massimo Argnani