"Giornate azzurre" di Forza Italia: tesseramento in piazza

Tornano le giornate azzurre di Forza Italia dedicate al tesseramento in tutta Italia, in vista anche dei congressi comunali previsti per l’autunno. Dirigenti e militanti azzurri saranno infatti presenti con i propri gazebo sabato 13 in piazza Zaccagnini al mercato ambulante di Ravenna dalle 9 alle 12.30 e sia sabato 13 che domenica 14 a Cervia in Viale Roma dalle ore 10.00 alle ore 12.00. "Alla luce dei successi ottenuti al governo e del lusinghiero risultato alle elezioni europee per il nostro territorio sarà l'occasione per incontrare gli elettori anche in vista delle elezioni regionali per le cui candidature l'impegno inizierà subito dopo la pausa estiva", commentano.