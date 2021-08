Green Pass in biblioteca, Panizza (M3V): "Uno scempio e un'emarginazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La biblioteca classense è una eccellenza della nostra città e, grazie all’enorme impegno dei suoi collaboratori, ha creato un rapporto coi ravennati che va ben oltre al semplice prestito di volumi. Sicuramente uno dei fiori all’occhiello di cui può fregiarsi è la sezione dei ragazzi che tutti conosciamo col nome della famosa scuola di narrazione torinese presieduta da Alessandro Baricco: ‘Holden’. Un vero e proprio spazio multimediale in grado di interagire coi ragazzi in differenti ed invitanti attività. Di fatto un luogo di enorme crescita culturale e, cosa non da poco, di sana aggregazione. Il 15 di luglio riapre con una serie di iniziative che termineranno al 31 di agosto poi... arriva il green pass! Lo stesso dottor Bassetti ha definito essere uno strumento senza nessuna valenza sanitaria ma utile solo a costringere le persone a vaccinarsi. Il risultato è che ha maggiormente colpito i nostri ragazzi, la fascia più giovane della nostra popolazione; quella che l’OMS e diversi stati europei non consigliano di vaccinare; quelli che praticamente non vengono quasi toccati dal virus. I pessimi risultati sono evidenti. Senza dimenticare che non sono stati solo i più giovani ad essere ghettizzati, ma chiunque fino al giorno prima ha avuto libero accesso alla cultura, adottando i vari protocolli di sicurezza e di fatto senza aver procurato il minimo contagio, come i dati dimostrano inequivocabilmente! Quindi, come si può credere in dei burocrati che impediscono per puro ricatto l’accesso alla cultura ai loro cittadini? E come si può approvare questo scempio e questa emarginazione per chi non possiede l’anticostituzionale marchio verde?

Emanuele Panizza, candidato alle amministrative con il Movimento 3V