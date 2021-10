Green pass obbligatorio, la proposta di Ercolani (Lega): "Tamponi gratuiti ai lavoratori portuali"

“Per scongiurare il rischio della paralisi di tutte le attività portuali dello scalo ravennate, vengano somministrati tamponi gratuiti ai lavoratori. Una soluzione certamente temporanea, ma necessaria rispetto all'eventualità di un blocco di tutte le attività con conseguenti ripercussioni immediate su tutto il sistema produttivo”. Lo chiede il neo consigliere leghista Giacomo Ercolani, che sul tema presenterà un apposito question time.

Ercolani in particolare mette in rilievo che “il fermo delle attività portuali avrebbe pesanti ricadute sul territorio, mettendo a rischio l’operatività delle nostre imprese e la loro sopravvivenza in un momento molto difficile per l’economia locale, uscita stremata negli ultimi 18 mesi a causa di lockdown e fermi produttivi. Da qui la richiesta alle istituzioni e al governo locale affinché individuino soluzioni in tempi celeri, in vista del D-Day di domani, giornata nella quale verrà introdotto il green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro”.

“Urge tavolo di confronto fra l’Autorità Portuale, il Comune e le imprese del porto e della logistica, per garantire la normale attività delle attività portuali - sollecita Ercolani, che poi osserva - Ritengo che la circolare diffusa dal Viminale pochi giorni fa, nella quale si consiglia alle imprese di valutare l’opzione dei tamponi gratuiti per i lavoratori portuali, rappresenti una soluzione percorribile, idonea a rispondere a una situazione di emergenza”.

“Confidando nella possibilità che le imprese del nostro territorio, dalla più grande alla più piccola, possano prendere in considerazione questa soluzione provvisoria, nonostante comporti nuovi costi per gli imprenditori, chiedo sin da ora al Sindaco, nonché Presidente della Provincia e Presidente dell’Anci Emilia Romagna, Michele de Pascale, di farsi garante delle imprese ravennati, degli imprenditori e dei lavoratori di tutto il nostro territorio, presso il tavolo Stato – Regione” conclude il neo consigliere leghista.