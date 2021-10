Green Pass, "Piena operatività del nostro scalo": l'assessore ringrazia i lavoratori del Porto

L’assessore del Comune di Ravenna Annagiulia Randi ringrazia i lavoratori e le lavoratrici del porto per l’alto senso di responsabilità professionale e civile dimostrato nella giornata di venerdì, che era considerata ad alto rischio per l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

“Nella giornata di ieri – afferma l’assessore Annagiulia Randi con deleghe al Porto e allo Sviluppo economico - i lavoratori e le lavoratrici che operano nel porto di Ravenna, recandosi regolarmente al lavoro, hanno mostrato serietà professionale e di avere a cuore l’economia della città e la salute pubblica, evitando alle aziende di sospendere le attività produttive e la prestazione di servizi. E' stata garantita la piena operatività del nostro scalo, salvo limitate e trascurabili defezioni, ed è stata assicurata la normale attività dei servizi tecnici nautici senza ricadute per gli armatori, per i terminalisti, per i detentori di merce, per gli utenti tutti. Questo a differenza di ciò che è accaduto in altri porti, Trieste in primis, dove a partire dalle primissime ore di ieri si è vissuta una giornata di caos, con lavoratori “no green pass” che, appostati davanti ad uno dei principali varchi d’ingresso, hanno ridotto l’operatività del porto al 50%. Un ringraziamento agli uomini e alle donne della nostra comunità portuale che ancora una volta si sono dimostrati esempio di serietà, buon senso, responsabilità professionale e civile”.