Guasti al traghetto e camion in centro storico: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 21 dicembre alle 15 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possano partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Trasporto traghetto Porto Corsini–Marina di Ravenna: troppi disservizi” presentato dalla consigliera Stefania Beccari (Pd); “Irrisolta la questione dei camion dei corrieri in centro storico” presentato dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Emergenza legalità a Ravenna” presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia). Si procederà con le seguenti interrogazioni: “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Cassino” e “Passaggio a livello Lido di Classe” presentate dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna - Città - Forese e lidi); “Miglioramento viabilità via Cavour” presentata dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Seguirà la proposta di deliberazione dell’assessora Livia Molducci “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato legge n. 160/2019 modifiche” congiuntamente alla mozione “Esentare per 5 anni le attività di ristorazione e dei pubblici esercizi dal canone unico” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna – Città - Forese e lidi).

Successivamente saranno trattate e votate le proposte di deliberazione presentate dall’assessore Fabio Sbaraglia: “Approvazione di numero due variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2021-2023 dell'Istituzione Biblioteca Classense”, “Approvazione quarta variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 2021-2023 dell'Istituzione Museo d'arte della città”, “Approvazione modifiche allo statuto di autonomia dell'Accademia di belle arti di Ravenna”.

Infine, sarà presentata dall’assessore Gianandrea Baroncini la proposta di “Ratifica - ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 602 del 30/11/2021 avente ad oggetto: variazione di bilancio di previsione 2021 -2023 esercizio 2022 ai sensi dell'art. 42 e art 175 del d.lgs 267 /00 per la gestione della Tari”.