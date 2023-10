Guerra in medio Oriente, Italia Viva: "Non abbandoniamo Israele al suo destino"

"1200 morti e centinaia di ostaggi civili, numeri impressionanti a simboleggiare l’inizio di uno sconcertante attacco condotto da un gruppo militante Palestinese noto come Hamas contro lo stato di Israele". Italia Viva Ravenna condanna senza esitazione l’attacco di Hamas "che è di una brutalità e follia disumana e si schiera a fianco di Israele affinché compia le azioni militari per riprendere il controllo del territorio e mettere in sicurezza i propri confini".

Un dramma che "si aggiunge alla tragedia della guerra contro l’Ucraina, alle minacce Russe contro i paesi Europei, alla gestione criminale dei fenomeni migratori ed ai recenti colpi di stato in Africa per ribadire che mai come in questo momento l’Occidente sia sotto attacco ad opera di Russia in primis coadiuvata da Cina, Siria, Iran e Corea del Nord. Questo ultimo attacco in Israele - affermano da Italia Viva - rappresenta un tentativo di innescare un conflitto a tutto campo nel medio oriente con l’intenzione di indebolire ulteriormente l’occidente, nella consapevolezza che in Occidente vi siano persone che in tutti questi anni hanno sostenuto anche a ragione i diritti della causa palestinese".

"Oggi si può stare solo con Israele, perché Israele faccia le azioni militari necessarie e per dire a Israele di fare il gioco di squadra. Auspichiamo che Israele lavori con L’occidente senza abbandonarsi a facili istinti di solitaria vendetta, ma si confronti con l’occidente per cercare una soluzione a questa immane tragedia - conclude il gruppo ravennate di Italia Viva - Israele è occidente, Israele è democrazia, non possiamo abbandonare Israele al suo destino perché alle origini storiche di questo immane caos che si chiama conflitto israelo-palestinese c’è l’Europa, ci siamo tutti noi".