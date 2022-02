Guerra Russia-Ucraina, le reazioni: "Servono dure sanzioni". "L'Italia ripudi la guerra"

Anche i socialisti ravennati condannano fermamente il conflitto Russia-Ucraina, per la quale nei prossimi giorni è in programma una manifestazione pacifista a Ravenna. "L’invasione ordinata da Putin, con l’aggressione dell’Ucraina, porta la guerra sul territorio europeo - spiegano i socialisti - Auspichiamo che l’Unione Europea reagisca in maniera decisa a questo attacco all’Ucraina e all’Europa con dure sanzioni per la Russia e la Bielorussia, che ha contribuito all’operazione militare. Esprimiamo la più totale solidarietà al popolo ucraino che l’Europa non deve abbandonare, preparandosi alla nuova crisi umanitaria per soccorrere le migliaia di sfollati che stanno lasciando le loro città verso l’occidente. Auspichiamo, infine, che cessino presto le orrende operazioni militari e che le mire espansionistiche e imperialiste della Russia di Putin non coinvolgano i Paesi dell’UE che facevano parte dell’impero russo".

"La Costituzione Italiana, all’articolo 11, nega la possibilità della guerra: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Eppure nel nostro Paese si è operato in molti casi la giustificazione della guerra, inviando truppe italiane all’estero, con le scuse più disparate: peacekeeping, operazioni di polizia, missioni militari di pace e simili - spiegano invece da Ravenna in Comune - Siamo addirittura impegnati in alleanze che prevedono attività militari all'estero e manteniamo sul nostro territorio armi nucleari sotto il controllo dell'esercito USA. Predicare la pace e razzolare la guerra non è un male unicamente italiano. C'è chi fa di peggio. In questo stesso momento un capo di stato di un paese straniero, la Russia, ha annunciato l’inizio di operazioni militari nei confronti di un altro paese, l'Ucraina, “per smilitarizzarlo”. È guerra senza se e senza ma. Ravenna in Comune è per la pace. Non la pace dei vincitori sui vinti, dei forti sui deboli, ma quella prevista dalla nostra Costituzione: pace e giustizia fra le Nazioni in condizione di parità con gli altri Stati, promossa attraverso la partecipazione ad organizzazioni internazionali rivolte a questo scopo. Chiediamo a tutte le istituzioni, nazionali e locali, e a tutte le cittadine e i cittadini di lavorare insieme per un mondo senza guerra".