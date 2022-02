Hub portuale, Lista de Pascale: "Si apre una stagione di grandi progetti ed investimenti"

"Quello che stiamo vivendo è una stagione irripetibile, che può cambiare davvero la storia del porto di Ravenna e dell’intera città, una possibilità da cogliere e sfruttare appieno, con tutte le responsabilità che ne derivano. Dopo periodi difficili, caratterizzati da insostenibile lentezza, con iter burocratici lunghi e complessi, si apre una stagione di grandi progetti ed investimenti". Queste le parole dei consiglieri Davide Buonocore e Daniele Perini della Lista de Pascale Sindaco a margine della Commissione comunale “Porto ed attività produttive” con la partecipazione di Daniele Rossi, Presidente Autorità Portuale Ravenna, tenutasi lunedì in Municipio.

"Sta giungendo l’autorizzazione per l’avvio dei lavori di escavo del porto, premessa indispensabile per fortissimi investimenti pubblici e privati - proseguono i consiglieri della Lista de Pascale Sindaco - si lavora per velocizzare la fase 1 del progetto Hub (meno 12.50 metri), si programma la seconda (meno 14.50 metri), utilizzando i fondi del PNRR, si vuole realizzare un nuovo importante lotto di banchine portuali in destra Candiano, senza dimenticare l’impianto di produzione di energia elettrica dal solare e la realizzazione della fornitura di energia elettrica (Cold ironing), in banchina alle navi da crociera".

"Anche i 5 miliardi per l’alta velocità e l’istituzione della zona logistica semplificata (Zls) dell’Emilia Romagna contribuiranno a rilanciare il nostro porto e ad arrecare notevoli benefici in termini occupazionali, con collegamenti più veloci e competitivi con tutta Europa, nonché interessanti risultati in chiave turistica, mentre già container e merci stanno proponendo risultanze positive. Mai come ora - concludono Buonocore e Perini - la politica deve mirare all’interesse generale della comunità e soltanto un’azione sinergica tra Autorità Portuale, Regione, Amministrazione comunale può garantire il raggiungimento di obiettivi fondamentali di sviluppo del porto a 360°, con gli auspicati vantaggi in termini economici ed occupazionali".