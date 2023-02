I 174 anni della Repubblica Romana: il Pri di Cervia celebra l'anniversario

Anche il Partito Repubblicano di Cervia ha celebrato il 174esimo anniversario della Repubblica Romana. Sabato 11 febbraio, presso il Ristorante Paia, un numeroso gruppo di repubblicani si è finalmente riunito, dopo due anni di pandemia, per festeggiare la ricorrenza con un ricco pranzo della tradizione romagnola con musica dal vivo. La Repubblica Romana fu fondata da Aurelio Saffi, Giuseppe Mazzini e Carlo Armellini nel 1849 e rimase in vigore solo cinque mesi: "Un brevissimo periodo che ha rappresentato e rappresenta tuttora una grande conquista di civiltà, di progresso e di valori indistruttibili come i diritti civili, la laicità dello Stato e la libera manifestazione del pensiero - ricorda il segretario del Pri di Cervia, Giancarlo Cappelli - Tanti dei principi che ispirarono la Repubblica Romana si ritrovano a fondamento dell’attuale Costituzione della Repubblica Italiana".