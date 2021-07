I consigli comunali di Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo visibili in streaming

La diretta streaming consentirà ai cittadini di seguire i lavori del consiglio in tempo reale, nonché di consultare le registrazioni delle sedute passate

Trasparenza e partecipazione. Questi gli obiettivi dell’adeguamento deciso dai Comuni di Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, che da giugno – con il ritorno alle attività in presenza – trasmettono in diretta streaming sulla piattaforma Civicam le sedute del proprio Consiglio Comunale, uniformandosi alle buone prassi già in vigore a Faenza e nelle sedute del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina.

La diretta streaming consentirà ai cittadini di seguire i lavori del consiglio in tempo reale, nonché di consultare le registrazioni delle sedute passate usufruendo di una indicizzazione degli interventi; potendo selezionare il punto discusso e l’oratore che interviene, la consultazione delle registrazioni risulta infatti più agevole e veloce. La piattaforma consente inoltre di monitorare il numero di visualizzazioni della diretta: per la seduta di fine giugno 130 a Castel Bolognese e Solarolo, mentre più di 190 a Riolo Terme.

“Con questa nuova modalità intendiamo promuovere sempre più la conoscenza dei lavori del nostro Consiglio comunale – affermano i tre sindaci Luca Della Godenza, Alfonso Nicolardi e Stefano Briccolani – consapevoli che la partecipazione dei cittadini nei confronti delle scelte del proprio Comune passa in primo luogo da una informazione puntuale ed accessibile a tutti”. Alla diretta audiovideo si associa, per tutti e tre i Comuni, anche la redazione di un resoconto scritto integrale di quanto detto durante le sedute, sempre al fine di una maggiore trasparenza e della memoria politica della comunità.