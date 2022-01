I consiglieri di Ravenna Coraggiosa in visita al Cestha: "Una realtà che deve essere sempre più presente sul territorio"

I componenti del gruppo consiliare di Ravenna Coraggiosa, Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, hanno recentemente fatto visita al Cestha di Marina di Ravenna, il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat nato nel 2016, il cui staff è composto da ricercatori e specialisti delle scienze naturali, della biologia marina e della veterinaria.

Le attività principali del centro riguardano il salvataggio delle tartarughe marine e il ricovero delle stesse (nel caso ce ne fosse la necessità), anche in collaborazione con i pescatori; la ricerca scientifica; la sensibilizzazione sulle specie a rischio, sia accogliendo i visitatori (circa 2500 nel 2021) sia grazie ai laboratori realizzati periodicamente nelle scuole di ogni ordine e grado. La presenza del Cestha ha anche dato nuova vita al mercato del pesce di Marina di Ravenna.

“Come Ravenna Coraggiosa – sottolineano i consiglieri - abbiamo a cuore le tematiche ambientaliste, e quindi anche la protezione della flora e della fauna del nostro territorio: per questo abbiamo pensato di incontrare il Cestha, allo scopo di capire più approfonditamente la loro attività, ma anche le difficoltà che quotidianamente incontrano. E’ una realtà molto viva sul nostro territorio: la loro attività ha portato in questi anni ad una grande sensibilizzazione sul tema, tanto che sia i pescatori che più in generale la cittadinanza si dimostrano molto ricettivi rispetto alle loro proposte. Sarebbe importante, dunque, pensare insieme a ulteriori iniziative che possano rendere il loro lavoro più strutturato e ancor più presente sul nostro territorio. Per questo, continueremo a restare in contatto con loro e a seguire con costante attenzione la loro meritoria attività”.