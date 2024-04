I consiglieri territoriali di Cambiamo il Comune: "Lavori prioritari da anni ignorati"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Da troppi anni i vertici dell’amministrazione comunale chiedono ai rappresentanti locali un elenco di lavori prioritari da mettere all’attenzione dei tecnici. Le intenzioni ci sono, puntualmente vengono disattese per motivi poco credibili, di fatto parliamo di lavori che riguardano sicurezza e degrado, lavori esaminati all’interno del Consiglio Territoriale Area 3 con attenzione. Oggi vogliamo prendere in esame solo alcuni progetti che hanno necessità evidenti e urgenti.

Via Giovan Battista Pirolini a Porto Fuori: chiediamo da oltre 10 anni di riasfaltare la suddetta via, una via importante per le abitazioni e il passaggio del bus, parzialmente priva di marciapiedi e ulteriormente ammalorata dopo i lavori svolti l’anno scorso per la posa della fibra ottica. La strada è diventata non solo pericolosa e sconnessa, ma crea un grande disagio dopo una semplice giornata di pioggia.

Viale Europa: spartitraffico su Viale Europa fra i due distributori di benzina e gasolio, tra le Rotonde Germania e Ucraina. Richiesta presentata oltre un anno fa per la messa in sicurezza necessaria e risolutiva dopo i numerosi incidenti, alcuni mortali.

Via Bonifica e Via Staggi a Porto Fuori: abbiamo chiesto da alcuni anni la messa in sicurezza con segnali luminosi in prossimità dei passaggi pedonali e del semaforo in zona. Non è stato fatto nulla.

Via Bonifica a Porto Fuori: completare il cordolo di sicurezza dei marciapiedi che delimitano la strada con il passaggio dei pedoni e delle biciclette, dalla Rotonda del Volontariato fino al civico 59/b. Un lavoro iniziato in Via Staggi nei primi anni duemila e mai terminato. Anche in questo caso parliamo di sicurezza visto che nei pressi ci sono scuole, asili e centri sportivi avviati.

Queste sono solo alcune esigenze del territorio, altri meritevoli sono nell’elenco di varie consiliature del territoriale Darsena portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale da anni. Chiediamo ancora una volta un’attenzione maggiore da parte degli assessorati preposti, chiediamo inoltre una vera e attenta concertazione con i Consiglieri territoriali, noi di Cambiamo il Comune del Territoriale Area 3 continueremo a vigilare con una critica costruttiva, determinati, attenti e propositivi.

Antonella Benedetti, Paolo Dima, Gigliola Fellini, Alessandro Garofalo, Lavinia Quarato, Emanuela Sanzani, Nicola Tritto, consiglieri territoriali di Cambiamo il Comune