"I diritti delle donne": una iniziativa di +Europa a Lugo

Si svolgerà al Salone Estense (in piazza dei Martiri 1 a Lugo) il 24 maggio alle 17,15 una iniziativa di +Europa per le elezioni europee (lista Stati Uniti d'Europa) e a sostegno della candidata Elena Zannoni nelle elezioni amministrative del comune di Lugo. Durante l’incontro parleranno Antonella Soldo e Kateryna Shmorhay - candidate alle Europee nella circoscrizione Nord Est, nella lista di scopo lanciata da Emma Bonino – Nevio Salimbeni, portavoce di +Europa Ravenna, e Federica Lolli, candidata di +Europa alle comunali di Lugo nella lista di Italia Viva. Sarà presente anche la candidata sindaca Elena Zannoni.

"Sono tanti i temi che verranno affrontati: dalla parità di genere sul lavoro con il divario tra tasso di occupazione femminile e maschile al 18%, e per questo occorre garantire alle donne un accesso al mercato del lavoro, con parità retributiva, senza scaricare esclusivamente sulle donne la responsabilità di cura per figli e genitori o altri membri della famiglia. Fino a occuparsi della difesa dei diritti e delle libertà di scelta che le donne hanno conquistato in questi anni, a partire dalla legge sull’aborto. Verranno infatti presentate le azioni da svolgere, in Italia e in Europa, per difendere la legge 194 dall’attacco silenzioso della destra, con il governo Meloni che, agendo nell’ombra, sta svuotando la legge dall’interno: viene sottovalutata la questione degli obiettori, non si contemplano le nuove ricerche scientifiche, si fa di tutto per rendere difficile l’aborto farmacologico, per arrivare all’ingresso dei consultori dei movimenti anti- abortisti. Con tutta evidenza si tratta di un attacco, nascosto ma terribilmente reale, che parte dalla volontà politica di ridurre le conquiste sull’emancipazione femminile e sulla libertà di scelta delle donne sul proprio corpo. Basta un attimo, per cancellare anni di battaglie. Ma noi non staremo zitti".