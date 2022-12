I due consiglieri ex Lega fondano il nuovo gruppo consiliare 'Romagna Cervese'

In consiglio comunale a Cervia nasce un nuovo gruppo consiliare. I due consiglieri ex Lega Cervia Salvini Premier Gianluca Salomoni e Monica Garoia, confluiti ad agosto scorso nel Gruppo misto, hanno fondato infatti il nuovo gruppo denominato 'Romagna Cervese'. Il logo è contraddistinto da un cerchio inscritto in un quadrato con sfondo nero, all’interno della circonferenza avente sfondo bianco vi è una onda stilizzata di colore nero, contenente internamente, nella parte superiore, la scritta 'Romagna' in stampatello blu; sotto, al centro è raffigurata una torre di colore marrone in mezzo a due pini, simboli della città del sale; nella parte inferiore è raffigurata la scritta 'Cervese' in stampatello blu.