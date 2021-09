I giovani di Fratelli d'Italia denunciano il degrado dell'ex cinema Astoria: "Una discarica a cielo aperto"

In visita a Ravenna anche il presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani: "Lavoriamo per una Ravenna migliore"

Nella giornata di lunedì Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fratelli d’Italia) ha fatto visita a Ravenna. Per l'occasione è stato organizzato un flash mob per denunciare lo stato di abbandono dell’ex cinema Astoria.

"Siamo qui per denunciare lo stato in cui versa l’area dell’ex cinema Astoria in particolare il retro, rifugio probabilmente di nomadi e senzatetto; dove oggi è possibile trovare vestiti, pannolini sporchi, pneumatici, televisioni, escrementi e bottiglie contenenti probabilmente urina, praticamente una vera e propria discarica a cielo aperto - dichiara il candidato consigliere comunale per Fratelli d’Italia Matteo Caponegro - L’immobile è abbandonato da più di 4 anni. Tutto questo avviene nei pressi di attività aperte al pubblico, a pochi centinaia di metri dall’ex centro vaccinale e dal luogo che ospiterà dal 28 al 30 l’importante evento OMC (Offshore Mediterranean Conference) il quale richiamerà visitatori da tutto il mondo. É questo il biglietto da visita che l’amministrazione di De Pascale vuole lasciare?"

"La situazione che si è venuta a creare cui nell’ex multisala Astoria è uno dei tanti esempi dei fallimenti dell’amministrazione comunale - continua Caponegro - Situazione di degrado sono evidenti in numerose zone della città, eppure ad una parte della politica sembra che ciò non interessi. La sinistra dentro il palazzo da più di 50 anni ha smesso di governare ma si limita a gestire il potere. Ho l’orgoglio di rappresentare in queste elezioni, quella generazione che vuole mettersi in gioco, non si gira mai dall’altra parte e che vuole dedicare le sue energie per il bene della sua terra e del proprio territorio".

"In ogni angolo d’Italia, Gioventù Nazionale continua a mettere in campo il proprio contributo di idee per essere parte integrante dell’affermazione di Fratelli d’Italia. Ho avuto modo di conoscere - conclude il presidente nazionale Fabio Roscani – un candidato preparato e determinato nelle proprie idee, che vuole mettersi a disposizione della collettività per una Ravenna migliore".