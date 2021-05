I portavoce del Movimento 5 Stelle incontrano attivisti e cittadini di Ravenna

I portavoce del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi (facilitatore agli affari interni), Marco Croatti, Michela Montevecchi e Stefania Ascari, insieme al referente del Movimento 5 Stelle di Ravenna, Igor Gallonetto, hanno oggi incontrato attivisti e cittadini ravennati nel banchetto allestito in Viale Farini. "Con questi presidi stabili e riconoscibili sui nostri territori continuiamo a portare avanti con coerenza il nostro progetto di cambiamento confrontandoci con attivisti e cittadini sui temi del programma che il Movimento 5 Stelle intende portare avanti in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno - affermano. - Non intendiamo rinunciare alla qualità: qualità della vita, dell’ambiente che ci circonda, del lavoro, dei servizi, della sicurezza. Elementi irrinunciabili, che saranno alla base del nostro programma elettorale amministrativo".