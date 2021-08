I senatori pentastellati Croatti e Romagnoli in visita a Sapir e Capitaneria di Porto

Doppio appuntamento in città venerdì mattina per i senatori pentastellati Marco Croatti e Sergio Romagnoli

Doppio appuntamento in città venerdì mattina per i senatori pentastellati Marco Croatti e Sergio Romagnoli, che con il referente del Movimento 5 Stelle di Ravenna, Igor Gallonetto, hanno visitato il centro direzionale Sapir. "Lo sviluppo portuale della città rimane per noi elemento prioritario - commenta Gallonetto - Impossibile scindere Ravenna dal suo porto, sbocco commerciale per l'intera Emilia Romagna ed eccellenza nazionale da difendere e salvaguardare. Anche all'incontro con il Presidente Sapir Sabadini, l'Ad Pepoli e il Presidente del Tcr Mingozzi abbiamo voluto ribadire, con i nostri portavoce in senato, la nostra continua attenzione e supporto, alle nostre realtà produttive e logistica, di cui la città non può prescindere".

Continua il referente M5S ravennate: "La nostra stella polare, quando ci confrontiamo sul lavoro, è da sempre la sicurezza dei lavoratori. Non a caso la visita di venerdì si è diretta ad un Terminal Operator come Sapir, cui recentemente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito il Raiting di Legalità con un punteggio di tre stelle, ovvero il più alto previsto dal Regolamento".

La visita della delegazione del Movimento 5 Stelle si è poi conclusa con l'incontro presso la Direzione Marittima, dove ricevuti dal Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Sciarrone è continuato un confronto sulla sicurezza del porto ravennate. "Non si può che nuovamente constatare - commentano gli esponenti pentastellati - l'impegno, la competenza e l'alto servizio reso dal comandante Sciarrone e da tutti i suoi uomini. Lieti dell'accoglienza ed orgogliosi del lavoro ogni giorno fatto sul campo da questi uomini dello Stato, ringraziamo per gli spunti sempre puntuali che l'occasione ha fornito".