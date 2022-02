I sindaci della Bassa Romagna incontrano la task force regionale sul Pnrr

Nel corso della giunta del 24 febbraio, i sindaci della Bassa Romagna hanno incontrato il team di esperti incaricati dalla Regione Emilia-Romagna per supportare le amministrazioni locali nella redazione dei progetti da candidare al PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

La task force è composta da 5 esperti in diversi ambiti: Gino Baldi (Digitale), Simone Marino (Gestionale), Paolo Rossini (Ambiente), Stefania Nardini (Edilizia) e Fabio Coccia (Energie rinnovabili). Nei prossimi mesi supporterà l'Unione dei Comuni nell'analisi dei processi e nella loro riprogettazione, per migliorarne l’efficienza in vista delle risorse del PNRR.

Durante l’incontro, sono stati presentati alla task force e ai sindaci lo stato di avanzamento e le prospettive future di Bassa Romagna Smart, l’ampio progetto di semplificazione e digitalizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il cui primo obiettivo è il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini. È stato inoltre presentato il contributo della Bassa Romagna alla strategia territoriale integrata della Regione per intercettare i fondi strutturali nell’ambito dell’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (ATUSS).

"Grazie alle competenze già messe in campo dall’Unione e al supporto del team di esperti messo in campo dalla regione per supportarci, riusciremo a cogliere le grandi opportunità messe a disposizione dal PNRR – ha dichiarato Eleonora Proni, sindaco di Bagnacavallo e presidente dell’Unione – abbiamo un’occasione importante per trasformare il nostro territorio rendendolo più digitalizzato, più attrattivo e più sostenibile, nella direzione di una smart land a tutti gli effetti".