Il Ministro Federico D'Incà incontra il sindaco e visita la Marcegaglia

Venerdì pomeriggio il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, insieme ai senatori Marco Croatti, Gabiele Lanzi e alla deputata Giulia Sarti, si è recato in visita a Ravenna e insieme al sindaco Michele de Pascale ha visitato lo stabilimento del gruppo Marcegaglia, un centro d’eccellenza della nostra città. Lo scopo del viaggio in Romagna, partito venerdì mattina da Cattolica, è quello di conoscere le aziende leader di settore del territorio e incontrare i candidati sindaco del Movimento 5 stelle della zona per confrontarsi riguardo alla futura campagna elettorale.