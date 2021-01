Il 2020 del M5S di Lugo: "Un anno intenso, ma continueremo a lavorare a favore dei cittadini"

Nel 2020 il Movimento 5 Stelle di Lugo si è confrontato con la giunta comunale, guidata dal Sindaco Davide Ranalli, su alcune tematiche molto importanti per i cittadini. "L' Ospedale per troppi anni trascurato con la chiusura di interi reparti, per responsabilità della politica si Nazionale, Regionale con continui tagli alla Sanità Pubblica. Questo tipo di politica ha comportato l’inesorabile depotenziamento delle strutture ospedaliere su tutto il territorio, sia locale che provinciale, dove questa giunta, sorretta dal PD, ha i suoi fervidi rappresentanti. Su sollecitazione di tutto il gruppo di opposizione in questi ultimi mesi, un dibattito molto acceso ha indotto la giunta a correre ai ripari per salvare il salvabile. Si sono presentate varie interpellanze e mozioni sia sull’ospedale, chiedendo una commissione ad hoc puntualmente bocciata, abbiamo chiesto delucidazioni sul mammografo in dotazione all’ospedale, sui focolai che hanno colpito duramente due case di riposo di Lugo,e su questo punto,la giunta non ha inteso fornire nessuna informazione, anzi ha comunicato che il consiglio, non era la sede adatta per discutere di questi argomenti" si legge in una nota del M5S.



"Sono state scritte interpellanze sul teatro Rossini, sulla sicurezza, sui fondi del Decreto Crescita, sulla comunità energetica, sull’estensione della rete idrica per la fornitura di acqua potabile alle case sparse del territorio ancora sprovviste. Diversi interventi sono stati portati avanti su richiesta di alcuni genitori sull’implementazione del servizio di scuolabus intercomunale per la Scuola Senza Zaino di San Bernardino, il quale partirà nel mese di gennaio 2021. E’ stato un anno molto intenso, e ci prefiggiamo di continuare con un rinnovato interesse per un’azione politica incisiva a favore dei cittadini. Inoltre è stato presentato il Consigliere per la Circoscrizione di Villa San Martino Luigi Iorio attivista di Rifondazione Comunista, che nominato dal Consigliere Marchiani inizierà il suo lavoro di controllo e consiglio aiutando il gruppo del Movimento 5 Stelle di Lugo. Siamo certi che sia persona preparata e competente, che potrà collaborare per un proficuo lavoro di gruppo nel pieno rispetto delle idee dei singoli per il bene del quartiere e di tutti i Cittadini. Dimostriamo così che non importa l'appartenenza politica, ma la forza delle idee e lo scopo di aiutare tutta la Comunità"