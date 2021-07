Il banchetto di Forza Italia per la raccolta firme dei referendum sulla giustizia

Sabato, dalle 10 alle 13, un banchetto di Forza Italia sarà presente in piazza Andrea Costa, davanti al mercato coperto di Ravenna per raccogliere le firme sui sei referendum sulla giustizia proposti dal partito radicale e da altre formazioni di centrodestra. Presente anche un autenticatore per raccogliere le firme dei cittadini che vorranno aderire alla 'storica battaglia' del movimento azzurro.