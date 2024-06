Il candidato ravennate alle elezioni europee, Giovanni Poggiali, ha reso omaggio alla tomba di Giacomo Matteotti

Nei giorni del centenario del martirio di Giacomo Matteotti e alla vigilia della Festa della Repubblica, Giovanni Poggiali ha voluto fare una pausa della sua campagna elettorale come candidato autonomista nella lista Azione-Siamo Europei del Nordest, fermandosi a Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, ai confini tra Veneto ed Emilia, per rendere omaggio al grande leader socialista, umanitario, riformista, autonomista. Poggiali era accompagnato da Mauro Vaiani, vicepresidente segretario di Autonomie e Ambiente, la rete italiana degli autonomisti a cui fanno riferimento i sostenitori di un moderno autogoverno della Romagna. Ha dichiarato Poggiali: “Giacomo Matteotti, per il suo rifiuto intransigente della violenza politica, il suo riformismo, la sua dedizione all’emancipazione degli umili, alle autonomie locali come strumento di progresso sociale, è un punto di riferimento fondamentale, oltre che una ispirazione per una nuova generazione di persone impegnate nella vita pubblica”.