Il caso della villa romana ritrovata durante gli scavi arriva in consiglio comunale

Martedì 18 giugno, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Chiusura e degrado chiosco parco pubblico Marina di Ravenna: è urgente trovare una soluzione” presentato da Francesca Impellizzeri (Pd); “Ciclopedonale di Marina Romea finita forse a mezza estate. Cittadinanza infuriata. Gestione pessima dei disagi” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Un delitto ricoprire gli scavi della Villa Romana. Creare un percorso con Casse” presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia). Seguirà l’interrogazione presentata da Maria Gloria Natali del gruppo Pd su “Assegnazione della gestione dell'area destinata ad orti comunali, sita in via Chiavica Romea, al centro sociale La quercia”.

Successivamente Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare) presenterà la proposta dei consiglieri “Atto di indirizzo sulla fattibilità di costituire un trauma team presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Ravenna” sottoscritta da Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna) e Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), ai sensi e nel rispetto dell’art. 44 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale vigente, in particolare i commi 1, 2 e 3. A seguire Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi) presenterà la mozione “Ravegnana bis bretella E45 Adriatica Cispadana”.

Infine, saranno discussi e votati i seguenti ordini del giorno: “Gli enti locali per un’Europa solidale e di prossimità” presentato da Lorenzo Margotti (Pd); “Difendiamo l'autodeterminazione delle donne e sosteniamo la piena applicazione della L.194” presentato da Francesca Impellizzeri (Pd), Luca Cortesi (Pd), Fiorenza Campidelli (Pd), Maria Gloria Natali (Pd), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Lorenzo Margotti (Pd), Igor Bombardi (Pd), Renald Haxhibeku (Pd), Andrea Vasi (Pri), Chiara Francesconi (Gruppo misto).