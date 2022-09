Il consigliere Grandi: "Riaprire via Punta Stilo, la sperimentazione era positiva"

"Il breve tratto di strada che da via Berlinguer conduce a via Cassino da via Punta Stilo, aperto in via sperimentale durante i lavori della pista ciclabile di via San Mama è stato chiuso pare in maniera definitiva. Questa scelta porta con sé soltanto risultati negativi: riduce le opportunità commerciali per i commercianti di via Cassino, induce i residenti nella zona a percorrere percorsi più lunghi per rientrare a casa e crea, nei giorni di mercato e d ripresa delle attività scolastiche, situazioni di intasamento e caos": lo rileva Nicola Grandi, consigliere comunale di Viva Ravenna.

Secondo Grandi, però, "la sperimentazione però era stata positiva e con pochi semplici interventi di carattere tecnico il varco potrebbe divenire percorribile in maniera definitiva contribuendo ad evitare a chi deve recarsi nella parte di via Cassino lato San Mama (anche ai non residenti) l’inutile giro da via Ravegnana o da via Sighinolfi, come sopra detto peraltro del tutto impercorribile nei giorni di mercato". Per cui chiede "se non intenda affrontare in modo serio la decisione di chiudere il varco di Via Punta Stilo rivalutandone bene pro e contro, e nel caso, nuovamente, quale sia la reale ragione per cui non intenda farlo".