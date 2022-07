Il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani a Salotto Blu: "La Romagna regione? Decidano gli elettori"

Andrea Liverani, faentino, eletto in consiglio regionale fin dal 2014 nelle liste della Lega, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre visibile nella intera Emilia Romagna. "Affermare oggi che la creazione di una regione Romagna indebolirebbe sia Emilia che Romagna, come fanno gli esponenti del Pd, mi pare imprudente. E, comunque, è questione da affidare a un referendum - ha affermato Liverani. Negli ultimi due anni il Pd in Romagna ha vinto quasi ovunque, fa notare Russomanno: "È vero - ha ribattuto il consigliere - il centrosinistra da noi è organizzato e noi dobbiamo fare meglio, ma la partita è aperta, anche quella delle prossime elezioni politiche".