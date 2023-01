Il consigliere si dimette da vicepresidente di commissione: "Comportamento non corretto della maggioranza"

Il consigliere Gianluca Salomoni si è dimesso dalla carica di vicepresidente della prima commissione del consiglio comunale di Cervia. Il consigliere, da poco uscito dalle file della Lega per formare la lista 'Romagna Cervese' insieme alla collega Monica Garoia, lo ha notificato al consiglio comunale e al sindaco Massimo Medri in una lettera inviata martedì.

"La motivazione di questa mia decisione è dettata dal comportamento, a mio giudizio non corretto, che questa maggioranza ha rivolto verso i principali gruppi consiliari di opposizione - attacca Salomoni - In particolare non tornerò a ripetere le argomentazioni già ben illustrate durante le discussioni nell’aula del consiglio comunale, nonché ribadite più volte alla conferenza dei capigruppo di cui faccio parte da agosto 2022 ne fa parte, ovvero che oggettivamente non può essere politicamente comprensibile che, agli albori di questa legislatura, il gruppo consiliare all’epoca targato Lega Cervia Salvini Premier, composto da ben 5 consiglieri comunali, in fase preliminare di “discussione” alla capigruppo dell’estate 2019 non avesse ottenuto (non si capisce per quale oscura motivazione) neppure una presidenza di una delle cinque commissioni consiliari, come da prassi consuetudinaria ricorrente. Ometto di aggiungere ulteriori elementi di criticità, già ben espresse in passato, e per questo confermo l’amarezza di questa mia dimissione dalla carica di vicepresidente della prima commissione consiliare permanente del Comune di Cervia, rimanendo all’interno della stessa in qualità di semplice commissario".