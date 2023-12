Il consiglio comunale di Cervia saluta la segretaria generale prima della pensione

Il 22 dicembre il Consiglio comunale di Cervia ha salutato il segretario generale Margherita Campidelli che, prossima alla pensione, ha presenziato all'ultima seduta. Margherita Campidelli è stata segretario generale del Comune di Cervia da giugno 2006 a novembre 2010, anche con incarico dirigenziale del Servizio Legale e Progetto Saline, nei mandati del sindaco Roberto Zoffoli e da maggio 2021 in convenzione di Segreteria Cervia-Savignano sul Rubicone nel mandato del sindaco Massimo Medri.

Medri ha dichiarato: “Ringrazio la dottoressa Campidelli a nome personale e dell’Amministrazione comunale per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro, ma anche per la sensibilità, disponibilità e attenzione che ha riservato ai componenti della Giunta, del Consiglio e a tutto il personale del Comune. E’ stata un importante e indispensabile punto di riferimento per tutto l’apparato amministrativo, una figura preziosa e determinante nella soluzione di problemi complessi e delicati. Un augurio di cuore per il suo futuro”.