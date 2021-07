Il deputato Pagani a Salotto Blu: "Governo e Regione devono puntare sul porto di Ravenna"

Alberto Pagani, ex segretario del PD ravennate impegnato in Parlamento sui temi della sicurezza internazionale e interna al Paese, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione 'Salotto Blu' che andrà in onda su Videoregione martedì alle 22.30 e si è espresso su temi di attualità. Il Movimento 5 Stelle? "La transizione da Movimento di protesta a partito sta creando una implosione. Vedremo che effetti potrà avere sulle alleanze locali di cui si andava ragionando". La sicurezza informatica? "Il nostro Paese è debole per quanto riguarda la rete, dunque anche aggredibile. Con possibili gravi pericoli per l'economia e la erogazione di servizi pubblici essenziali. Sta pertanto nascendo una Agenzia nazionale che servirà anche a tutelare imprese e cittadini sotto il profilo della sicurezza informatica". Ravenna isolata dal punto di vista logistico? "È un problema legato alla storia millenaria della città. La valorizzazione del Porto servirà anche a collegare meglio Ravenna con le direttrici dello sviluppo".