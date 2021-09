Il deputato Zan a Ravenna, De Carli (PdF): "Sostiene una legge fascista che vuole censurare la libertà di pensiero"

Arriverà a Ravenna venerdì 10 settembre per un evento a sostegno della ricandidatura a sindaco di Michele De Pascale, il deputato del Pd Alessandro Zan, noto in particolare per essere il relatore del disegno di legge contro l’omofobia e la transfobia. Una visita che non piace a Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia.

De Carli sostiene che "dopo la candidatura all’interno di una delle liste civiche del centro-sinistra del Presidente dell’Arcigay locale Ciro Di Maio il Partito Democratico porta 'in parata' il promotore di uno dei disegni di legge più antidemocratici della nostra storia repubblicana. Amo condividere, per far comprendere meglio il senso di quanto detto, una dichiarazione dell’amico Mario Adinolfi che chiarisce le ragioni profonde della nostra contrarietà al ddl che introdurrebbe il cosiddetto 'reato di omofobia': una nuova legge fascistissima mai proposta in Italia dal 1926. Ravenna, città medaglia d’oro della Resistenza, può accettare uno sfregio simile alla sua storia?"

"Chi vuole censurare la libertà di pensiero altrui - prosegue De Carli -, chi vuole imporre una visione ideologica a tinte arcobaleno spacciandola per lotta alle discriminazioni e chi vuole usare la vita privata per demonizzare le scelte prese in quella pubblica non ha nulla a che spartire con la storia della nostra città. Leggete i quotidiani odierni e troverete Zan attaccare un parlamentare leghista, avvistato (parole sue) baciarsi con un uomo nell’isola greca di Mykonos, perché incoerente con il suo voto contrario al ddl che porta il nome del “capetto” Lgbt (perché un omosessuale non può essere contrario alla follia del reato di omofobia?)".

De Carli conclude facendo un invito all’onorevole Zan: “Se hai voglia di un vero dibattito fermati al gazebo del Popolo della Famiglia e confrontarti con chi, unico nel panorama politico, sa tenere testa alla 'fuffa' ideologica che stai seminando in tutto il paese. Ti aspettiamo”.