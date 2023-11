Il gruppo consiliare Romagna Cervese aderisce a Indipendenza

Il gruppo consiliare "Romagna Cervese", che siede nei banchi del Consiglio comunale di Cervia rappresentato da Gianluca Salomoni e Monica Garoia, aderisce al movimento politico Indipendenza, appena formato a Roma dal suo segretario nazionale Gianni Alemanno e dal presidente nazionale Massimo Arlechino. "Il Movimento politico dell’Indipendenza italiana, fonda le sue radici nel Comitato Fermare la Guerra, che il 27 maggio 2022 promuove il Manifesto Fermare la Guerra, sottoscritto da centinaia di persone tra professionisti, intellettuali e comuni cittadini - spiega il movimento politico - un documento di forte critica per la decisione dell’Europa e dell’Italia di continuare ad inviare armi all’Ucraina e di applicare sanzioni alla Russia, in assenza di una concreta iniziativa volta alla ricerca di una via negoziale per far cessare il conflitto". Un comitato che a Cervia è stato presieduto dalla consigliera Garoia.