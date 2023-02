Il M5S rinnova la sua struttura: scelti i nuovi coordinatori provinciali

Il leader del M5S Giuseppe Conte ha ufficializzato la rosa dei nomi che saranno incaricati di svolgere il ruolo di coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. In Romagna ci sono Massimo Bosi (Ravenna), Mauro Frisoni (Forlì Cesena) e Mariano Gennari (Rimini). "Con la nomina dei coordinatori provinciali il Movimento 5 Stelle completa la propria riorganizzazione interna dotandosi di una figura essenziale per fare sentire maggiormente la propria presenza nei territori. Tra gli altri, il coordinatore provinciale avrà il delicato e fondamentale compito di essere il primo punto di riferimento dei gruppi territoriali e di fare da tramite, con riferimento alle tematiche locali, tra questi, i referenti regionali e i portavoce eletti. Per diverso tempo abbiamo lavorato, insieme agli attivisti di ogni provincia, per individuare le personalità più idonee a ricoprire questo ruolo. Per questo c’è grande entusiasmo per la conclusione di questo percorso condiviso", commentano i referenti del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.