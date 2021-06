Il Ministro Federico D’Incà in Romagna: visita anche in Marcegaglia

L'ultima tappa del viaggio sarà Ravenna per visitare la sede di Marcegaglia e per incontrare il sindaco Michele de Pascale insieme al riferimento locale del Movimento Igor Gallonetto

In vista delle elezioni amministrative in Romagna, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Federico D’Incà, ha accettato l’invito a partecipare a una visita in Romagna, e saranno i senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi insieme alla deputata Giulia Sarti ad accompagnarlo venerdi 25 giugno. Lo scopo del viaggio e quello di conoscere le aziende leader di settore del territorio e incontrare i candidati sindaco del Movimento della zona per confrontarsi riguardo alla futura campagna elettorale.

“Il nostro territorio si trova vivere una situazione delicata – dichiarano i parlamentari Croatti e Sarti – le elezioni amministrative si avvicinano ed è necessario mantenere saldo il legame tra enti locali e istituzioni centrali; per questo motivo ci teniamo a ringraziare il Ministro D’Incà che ha accettato il nostro invito per una visita in Romagna. Durante il nostro viaggio avremo modo di mostrargli le eccellenze del territorio e il Ministro avrà la possibilità di confrontarsi con gli attivisti e i candidati alla carica di sindaco nelle nostre città".

La visita inizierà nel Comune di Cattolica, mentre l’ultima tappa del viaggio sarà Ravenna per visitare la sede di Marcegaglia e per incontrare il sindaco Michele de Pascale insieme al riferimento locale del Movimento Igor Gallonetto. “Le visite istituzionali per noi del Movimento 5 Stelle rappresentano l’opportunità di mettere in collegamento competenze differenti: attivisti locali e rappresentanti centrali devono lavorare insieme per portare benefici a tutto il territorio. Troppo spesso la politica istituzionale dimentica le sue radici di zona, ma così facendo perde il contatto con la realtà e con i cittadini".