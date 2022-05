Il ministro Federico D’Incà in visita al Porto di Ravenna: "Dialogare per capire le problematiche del territorio"

Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha visitato venerdì mattina gli stabilimenti dell'azienda Bunge a Porto Corsini. Il direttore commerciale Saverio Panico e il direttore degli stabilimenti Nicolas Burgel hanno accolto il Ministro, accompagnato dai senatori Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Michela Montevecchi, l'assessore faentino Massimo Bosi, il consigliere comunale ravennate Giancarlo Schiano, e Igor Gallonetto, Assessore del Comune di Ravenna.

“Siamo lieti di aver accolto il Ministro nel nostro impianto. Il settore agroalimentare è un asset strategico per l'economia nazionale, per il valore complessivo della produzione e per la valorizzazione del Made in Italy nel nostro Paese e nel mondo - ha affermato Saverio Panico - L'agricoltura è uno dei pilastri trasversali del PNRR che consente il futuro sviluppo economico e sociale, in quanto fonte di cibo, mangimi e combustibili essenziali e sostenibili per il mondo”.

Durante la visita, la direzione di Bunge ha presentato al Ministro e alla delegazione le attività e le operazioni di Bunge in Italia e a Porto Corsini, e ha inoltre presentato i piani di investimento che porterà avanti negli stabilimenti ravennati. L’azienda ha recentemente lanciato il Bunge Production System per consentire operazioni sempre più sicure ed efficienti e ha investito 3 milioni di dollari per migliorare ulteriormente gli standard ambientali dell’impianto di spremitura.

Il ministro D’Incà era già giunto giovedì sera a Ravenna e, con il senatore Marco Croatti, è stato protagonista di "un momento di confronto con attivisti e amministratori comunali del M5S dell'Emilia Romagna - scrive sui social il ministro - È fondamentale continuare a dialogare con voi per capire le problematiche che toccano il territorio e il nostro Paese".