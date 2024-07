Il ministro Piantedosi a Ravenna: "Autonomia differenziata? Sarebbe bello un confronto non ideologico"

"Non mi dichiaro prioritariamente autonomista, come altri, ma non capisco perché ci sia questa contraddizione apodittica, non sviluppata". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina a Ravenna ha partecipato al seminario organizzato dal Viminale in collaborazione con la Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, Spisa, "Sviluppi e prospettive delle autonomie locali" alla luce dell'iter di riforma del Tuel in corso.

E senza entrare in polemica con l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - in collegamento da Bruxelles si dice "un autonomista convinto", ma l'autonomia differenziata voluta dal governo "non mi e non ci piace per niente"-, replica che "magari incaricheremo Spisa di sviluppare il dibattito anche sull'autonomia differenziata". Di certo, entra nel merito della riforma del Tuel attraverso una legge delega, "valorizzare livelli di governo più prossimi al territorio non può non essere visto come un rafforzamento della democrazia: autonomia significa rafforzare una democrazia matura". A patto che sia "coerente e armonica con l'unicità e l'indivisibilità della Repubblica".

Dunque, continua Piantedosi, se "rafforzare il principio autonomistico significa rendere più forte la democrazia, e centrali i cittadini, il decentramento va accompagnato da politiche sociali ed economiche perequative". Per cui l'autonomia deve andare di pari passo con la "solidarietà, che significa anche sicurezza. Autonomia significa affermare la sussidiarietà dello Stato.

Il sistema delle autonomie, continua l'inquilino del Viminale, è stato messo "sotto stress" negli anni, tra interventi non organici e non conclusivi come per le Province, da vincoli di bilancio, blocchi assunzionali e sottovalutazione del capitale umano. Ora "l'aggiornamento del Tuel non è più rinviabile, è una priorità per l'intero sistema istituzionale", rimarca lanciando un "appello per un confronto maturo e non ideologico" dato che si tratta del "benessere dei cittadini".

Prossima all'iter parlamentare c'è anche la legge di riforma della Polizia locale. Sono, conclude il ministro, "i due contenitori giusti per un progetto più avanzato di autonomie locali, un'occasione storica per un sistema al passo con i tempi e motore della partecipazione attiva.

Bonaccini: "Il Governo renderà l'Italia più fragile"

"Sono un autonomista convinto ma questa autonomia differenziata non mi e non ci piace per niente. Si sta per produrre qualcosa che renderà più fragile il Paese", ha detto Bonaccini durante il suo intervento ricordando la proposta approvata in Assemblea legislativa senza voi contrari e con il sostegno delle parti sociali. Per quanto riguarda il Tuel, il Testo unico degli Enti locali, "c'è bisogno di una riforma", sostiene Bonaccini, per "dare fluidità alle decisioni che mettono in campo gli amministratori". I suoi dieci anni da presidente della Regione sono stati "faticosi", tra terremoto, pandemia e alluvione, ma "la regione è più forte di prima". E se dopo uno dei tre eventi calamitosi mondiali peggiori del 2023 "la Romagna è più forte, lo deve alla sua gente e a un sistema istituzionale nelle sue diramazioni robusto".

De Pascale: "Almeno sugli enti locali la riforma sia condivisa"

"Se la società cambia o si innovano le istituzioni o i cambiamenti avvengono da soli". È il messaggio che lancia il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, intervenendo al convegno. Il riferimento è ai tre progetti di riforma del governo su premierato, autonomia differenziata e autonomie locali. Che, chiosa, "andrebbero fatte con maggioranze larghe, ma almeno in due casi non avverrà". Sugli Enti locali, prosegue, "siamo in tempo per evitare questo scenario. Base e posizioni permettono una riforma condivisa. Do al ministro Matteo Piantedosi tutta la disponibilità a lavorare nel merito".

Mentre le funzioni sono uscite dal radar, dal territorio, aggiunge De Pascale, arriva una "spinta forte" sul tema delle Unioni di Comuni, dato che "la gestione associata è l'unica speranza per il municipalismo", sottolinea. In provincia sono due e, come ricordato in precedenza dal prefetto Castrese De Rosa, "funzionano e sono un vantaggio per i piccoli Comuni". Stesso discorso per gli Enti di area vasta, "unica speranza di crescita delle autonomie locali".

La scelta di "salvare" le Città metropolitane piuttosto che le Province è stata "irrazionale", conclude il primo cittadino e presidente della Provincia, per cui ora "Parlamento e governo decidano se sono Enti di primo o secondo livello, il dibattito va chiuso". Affrontando anche il tema del rapporto tra funzioni legislative e amministrative tra Regioni ed Enti locali: "L'ipertrofia amministrativa delle Regioni è priva di senso: le funzioni amministrative o sono dello Stato oppure, se decentrate, si segue la Costituzione", prima Comuni e Città e poi in caso Regioni.