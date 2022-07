"Il nostro paese sta soffocando": i residenti di Porto Corsini scrivono al Prefetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"Andrea Ravegnani, rappresentante di una famiglia storica di Porto Corsini, ha scritto al Prefetto di Ravenna, esprimendo il sentimento di molti suoi concittadini, per raccontargli, da testimone diretto e commosso, come “il paese stia soffocando”, preso alla gola da un traffico asfissiante - spiega Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna - Lo ha fatto appellandosi al Tavolo costituito in Prefettura il 22 marzo scorso, “per monitorare i diversi settori di intervento, quali la sicurezza, la viabilità, la sanità e tutti gli aspetti di rilievo” attinenti all’impatto sul territorio del nuovo Porto Crociere, che grava “principalmente sulla viabilità in località Porto Corsini”. Chiede di poter incontrare la massima autorità statale di Ravenna con una delegazione del paese, convinto che, se “i tempi cambiano”, ma “non esista solo il profitto”, occorre “ascoltare le comunità”, per “salvaguardarne la vita, la salute e l’ambiente”".

Il 22 marzo scorso, infatti si tenne in Prefettura, presenti tutte le autorità cittadine e portuali, un incontro finalizzato all’esame della nuova stagione dell’attracco delle navi da crociera, alla luce dell’accordo con la Royal Caribbean. "Lessi nel comunicato ufficiale: “Per l’anno 2022 sono previsti 106 attracchi, con una stima di circa 160.000 passeggeri presso l’area di Porto Corsini, di cui circa 130.000 dagli sbarchi e imbarchi dalle navi e 30.000 con solo transito. La nuova organizzazione avrà un forte impatto sia sull’assetto infrastrutturale, che su quelli dei controlli di sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine e, principalmente, sulla viabilità in località Porto Corsini, anche perché nel periodo estivo le zone in questione sono anche interessate da un forte afflusso di turisti durante i fine settimana. Tutti i presenti hanno concordato nel mettere in campo tutti gli sforzi possibili per risolvere qualsiasi criticità che si dovesse presentare […].Proprio per garantire il costante approfondimento della situazione, il Prefetto ha concluso la riunione individuando il Tavolo della Prefettura, alla presenza di tutti i soggetti di volta in volta interessati, come sede per monitorare i diversi settori di intervento, quali la sicurezza, la viabilità, la sanità e tutti gli aspetti di rilievo”. È per questa ragione e per appellarmi a questo Tavolo, che le scrivo - scrive nella lettera il cittadino - Essendo infatti nato e da sempre vissuto a Porto Corsini, posso ripercorrere insieme a lei, all’alba dei miei 65 anni, la trasformazione di un piccolo villaggio nell’attuale paese, sede di un grande Porto Crociere, di cui desidero parlarle. Nella mia infanzia, il paese era quasi solamente attraversato da biciclette, con qualche auto in più nella stagione estiva. Noi bambini potevamo giocare nei bunker tedeschi (oggi sepolti o eliminati), ingaggiare folli corse in bicicletta lungo vie strette e polverose per arrivare primi a scuola, provare poi ad aiutare mio zio a muovere il suo traghetto tirando la fune che ci univa a Marina di Ravenna attraverso il Candiano. Ora i bambini ci salgono tenendo stretti per mano i genitori ed a scuola ci vanno in macchina".

"Le scrivo a nome dei miei tanti compaesani che in ogni occasione conviviale sento protestare per come viene gestita pessimamente la viabilità del paese, la cui conformazione, posto com’è in un cul de sac, tra la pineta, il mare e il Candiano, lascia purtroppo possibilità di transito solamente ad un traffico veicolare leggero e non impattante - continua - Qui nasce il problema. Il paese sta infatti soffocando a causa di un traffico di passaggio che non ha niente a che fare con le attività del paese e non ha nessun interesse per la comunità. Siamo quasi un intoppo, rallentiamo nostro malgrado il business. La strada più tormentata è certamente via Molo San Filippo, in cui abito, quasi un rettilineo, per metà senza marciapiedi e priva di ciclabile, che gli automezzi percorrono senza freni o impedimenti, tranne un cartello col limite dei 30 km/h che nessuno rispetta. Ora, superate le varie vicissitudini, il terminal crociere è ripartito coi 106 attracchi nel 2022. Ogni nave muove centinaia di mezzi, tra pullman, autobotti, tir, taxi navetta, ecc., e spesso le navi ormeggiate sono due. Tutto si riversa esclusivamente su via Molo San Filippo. Come se non bastasse, il Comune ha recentemente stabilito che i camper diretti alla loro area di parcheggio, dotata di alcune centinaia di posti, passeranno solo su questa stessa strada, che già, senza traffico crocieristico e camperistico andata e ritorno, sopportava i 600 mila veicoli che il traghetto imbarca e sbarca dal Candiano nell’anno (dati di Start Romagna). Nell’arco di ogni giornata di sosta, ogni nave crociera ormeggiata produce poi l’inquinamento di circa 15 mila autovetture. Chi frequenta le nostre spiagge e gli abitanti del paese sentono l’odore acre dei fumi delle navi ricadere sulle aree attigue allo scalo. L’Autorità Portuale ha recentemente redatto un Bilancio di Sostenibilità, parlando di crescita sostenibile e responsabile, di tutela del territorio, di sostenibilità ambientale e sociale, di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni. Ci domandiamo perché Porto Corsini sia esclusa da questo programma. Oltre dieci anni fa, quando il terminal si preparava ad accogliere le prime navi, l’Autorità Portuale stessa e l’Amministrazione comunale si impegnarono ad individuare una nuova via preferenziale per il terminal crociere che bypassasse il paese, di cui però a tutt’oggi non esiste nulla. Tutto è svanito nel nulla. Le assemblee fatte sono state tempo perso".

"I tempi cambiano. Perché non esista solo il profitto, bisogna ascoltare le comunità ed è a maggior ragione imperativo salvaguardarne la vita, la salute e l’ambiente - conclude il cittadino - Di questo, egregio Prefetto, vorrebbe parlare con lei una delegazione dei cittadini di Porto Corsini, di via Molo San Filippo e non solo, perché ne faccia partecipe il Tavolo costituito “per monitorare i diversi settori di intervento, quali la sicurezza, la viabilità, la sanità e tutti gli aspetti di rilievo” attinenti la località di Porto Corsini a seguito dell’impatto col Porto Crociere".