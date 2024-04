Il Partito Socialista festeggia il Primo maggio nel ricordo di Giacomo Matteotti

Il tradizionale incontro del 1° Maggio di quest’anno all’Aurora è straordinariamente importante: l’Aurora, storica sede dei socialisti ravennati inaugurata proprio in quel giorno nel 1904, compie 120 anni; e ricorre pure il centenario del barbaro assassinio del parlamentare socialista riformista Giacomo Matteotti commesso dal regime fascista del quale "egli fu il più fiero e determinato oppositore". L’appuntamento nella sede di via Ghibuzza 12 è alle 10:30 per condividere la festa scambiare qualche chiacchiera in fraterna amicizia e incontrare i nostri alle elezioni comunali. Alle 11:00 sono previsti i saluti del segretario provinciale del PSI Pierdomenico Lonzi e di Francesco Bragagni candidato socialista della regione al Parlamento europeo. Seguirà l’esibizione del Circolo degli Attori in una prova aperta al pubblico che propone i passi più significativi di ‘Destinatario sconosciuto’ spettacolo teatrale in allestimento tratto dall’omonimo romanzo di Katherine Kressmann Taylor pubblicato a New York nel 1938, un racconto in forma di scambio epistolare che metteva in guardia, in anticipo sui tempi, contro l’orrore del nazismo.