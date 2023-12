Il Partito socialista pensa alle prossime elezioni: "Appoggeremo le liste di centro sinistra"

L’ultima seduta annuale della direzione provinciale del Partito Socialista di Ravenna, tenutasi il 12 dicembre, è stata tutta dedicata a temi riguardanti il rafforzamento del partito verso le elezioni europee e amministrative della prossima primavera. Sul piano generale e relativamente alle elezioni europee è stata ribadita la scelta di volervi partecipare con il proprio simbolo, sia che si tratti di una lista autonoma che di una lista congiunta con altre forze.

Per quanto riguarda poi le elezioni amministrative ci si è particolarmente dedicati a quelle comunali nei comuni al voto nella nostra provincia superiori ai 15.000 abitanti – Lugo, Cervia, Bagnacavallo - per i quali "il confronto con le altre forze politiche è ancora alle prime battute". Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti, dove i socialisti possono esprimere proprie candidature, "si conferma la scelta di concorrervi, salvo rare eccezioni, all’interno delle Liste unitarie di centro sinistra".

La seconda parte della riunione si è sviluppata sulle azioni da intraprendere perché "non solo l’elettorato ma anche le nuove generazioni si avvicinino maggiormente al Partito e come il Partito stesso possa meglio attrezzarsi sul piano politico e organizzativo. Si è deciso di tenere entro gennaio il congresso provinciale per affrontare la sfida elettorale di primavera con il massimo slancio. Si è inoltre ragionato su come assumere iniziative che coinvolgano gli studenti e infine avviare un percorso di formazione alla conoscenza della politica e dei Partiti", conclude il Psi.