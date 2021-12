Il Pd di Cervia rinnova i suoi organi: Mirko Boschetti è il nuovo segretario comunale

Dopo un iter congressuale durato diverse settimane, nella serata di giovedì si è svolta l’assemblea comunale che ha proclamato il nuovo segretario e eletto la nuova direzione e il tesoriere del Pd di Cervia. Sarà il 27enne Mirko Boschetti il nuovo segretario del Partito Democratico di Cervia. Alla guida dei circoli territoriali sono stati indicati Pasquale Alessandrini per Montaletto/Villa Inferno, Marcella Battaglia per Milano Marittima, Sara Foschi per Castiglione di Cervia, Fabiola Gardelli per Savio, Nicola Marchetti per la Malva Nord, Cesare Marucci per Pisignano, Simona Rossi per Cervia Centro, Loretta Sintoni per Cannuzzo e Athos Vernocchi per Pinarella-Tagliata.

“Abbiamo grandi responsabilità e potenzialità - ha sottolineato Boschetti nel suo intervento - Il Pd cervese è perno dell’amministrazione e radicato su tutto il territorio. Occorrerà partire fin da subito a rafforzare il legame con i singoli cittadini, con le associazioni e con le rappresentanze sindacali. Dovremo affrontare varie problematiche e interrogarci sui piccoli e i grandi temi quali il lavoro, la casa, l’ambiente, le infrastrutture, l’associazionismo e il tempo libero. Troppi cittadini purtroppo non si sentono rappresentati e sono sfiduciati, tanti, soprattutto i più giovani, spesso non sanno come far giungere la propria voce alla politica. Bisognerà impegnarsi sempre di più per fornire risposte rendendo il Partito collegamento tra cervesi ed eletti. Col nuovo anno organizzeremo subito un grande evento pubblico di presentazione aperto a tutti e tutte, e da lì inizieremo una stagione politica che dovrà essere più appassionante, utile e partecipata possibile”.